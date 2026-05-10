Corriere dello Sport | Napoli McTominay sfida la storia | nel mirino il record di Hamsik

Scott McTominay sta giocando con continuità nel Napoli e sta dimostrando di essere un elemento importante per la squadra. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media, mentre lui stesso sta cercando di raggiungere un record detenuto da un ex giocatore storico del club. La sfida tra il centrocampista e la storia del Napoli si sta facendo sempre più evidente in questa stagione.

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