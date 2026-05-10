Corriere dello Sport | Napoli McTominay sfida la storia | nel mirino il record di Hamsik
Scott McTominay sta giocando con continuità nel Napoli e sta dimostrando di essere un elemento importante per la squadra. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media, mentre lui stesso sta cercando di raggiungere un record detenuto da un ex giocatore storico del club. La sfida tra il centrocampista e la storia del Napoli si sta facendo sempre più evidente in questa stagione.
"> Scott McTominay continua a trascinare il Napoli e ora punta anche a entrare nella storia del club azzurro. Il centrocampista scozzese è a un solo gol da un traguardo speciale: raggiungere Marek Hamsik tra i centrocampisti più prolifici della storia recente del Napoli. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, evidenziando come la sfida contro il Bologna possa trasformarsi in un’altra notte da protagonista per l’ex Manchester United. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, McTominay ha già realizzato 9 reti in campionato e con il prossimo centro centrerebbe la doppia cifra in Serie A per la seconda stagione consecutiva con la maglia del Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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