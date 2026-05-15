Pisa celebra la Giornata della ristorazione | il protagonista è il riso
Pisa si prepara a ospitare la quarta edizione della Giornata della ristorazione, un appuntamento dedicato al mondo della cucina e dei professionisti del settore. L’evento si svolgerà il 15 maggio e coinvolgerà ristoranti, chef e appassionati, con iniziative speciali e degustazioni a base di riso. La giornata mira a mettere in evidenza il ruolo di questo ingrediente nella tradizione culinaria locale e nazionale, offrendo anche momenti di confronto e approfondimento sui metodi di preparazione e valorizzazione del riso.
Pisa, 15 maggio 2026 - Torna per la sua 4° edizione la Giornata della ristorazione, l'evento che celebra l'ospitalità italiana e l'arte di stare a tavola dedicato alla cultura dell'ospitalità italiana, organizzato da Fipe Confcommercio a livello nazionale per valorizzare e rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. L'iniziativa è insignita della Medaglia del presidente della Repubblica, patrocinato dal Ministero delle imprese e del made in italy, dal Ministero del turismo, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministero della cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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