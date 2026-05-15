Pisa celebra la Giornata della ristorazione | il protagonista è il riso

Pisa si prepara a ospitare la quarta edizione della Giornata della ristorazione, un appuntamento dedicato al mondo della cucina e dei professionisti del settore. L’evento si svolgerà il 15 maggio e coinvolgerà ristoranti, chef e appassionati, con iniziative speciali e degustazioni a base di riso. La giornata mira a mettere in evidenza il ruolo di questo ingrediente nella tradizione culinaria locale e nazionale, offrendo anche momenti di confronto e approfondimento sui metodi di preparazione e valorizzazione del riso.

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