Un uomo è stato arrestato all'aeroporto di Pisa mentre scendeva da un volo proveniente dall'Olanda. Gli agenti di polizia lo hanno fermato e identificato tra i passeggeri, riuscendo così a catturarlo. Il latitante era ricercato per gravi reati e si trovava in fuga da tempo. La sua cattura è avvenuta grazie a dettagli forniti da fonti investigative, che hanno permesso di individuarlo tra la folla in aeroporto. La polizia ha confermato l'arresto e il trasferimento in carcere.

? Domande chiave Come hanno fatto gli agenti a individuarlo tra i passeggeri?. Quali gravi reati deve scontare il latitante catturato?. Perché la polizia ha deciso di intervenire prima dell'atterraggio?. Come è stato coordinato il lavoro tra Rosignano e l'aeroporto?.? In Breve Latitante ricercato dalla Procura di Firenze dal giugno 2024. Pena di 6 anni per estorsione, spaccio e incendio. Operazione coordinata dal commissariato di Rosignano Solvay. Trasferimento del trentacinquenne presso il carcere Don Bosco di Pisa. Un trentacinquenne italiano ricercato dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Firenze è stato catturato dai poliziotti a bordo di un velivolo appena atterrato all’aeroporto di Pisa, dopo un volo proveniente dall’Olanda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa, arrestato su un volo dall’Olanda: catturato il latitante ricercato

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