Latitante arrestato nel Modenese | era ricercato dall’Interpol per violenza sessuale in Scozia

Un uomo di 45 anni, originario dello Sri Lanka, è stato arrestato nel Modenese. Era ricercato dall’Interpol e aveva un mandato di arresto internazionale per violenza sessuale in Scozia, con l’obiettivo di un’estradizione nel Regno Unito. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla procedura.

Modena, 20 aprile 2026 – C’era un mandato di arresto ai fini di una estradizione nel Regno Unito: un 45enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato nel Modenese. Su di lui pendono accuse di violenza sessuale legate a fatti che sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2023 in Scozia. Fatti gravissimi, per i quali la legislazione britannica prevede la pena massima dell’ ergastolo. Il mandato di cattura era stato emesso il 26 marzo 2026 dalla Corte di Edimburgo, l’Interpol aveva segnalato la presenza del 45enne a Spilamberto. Così sono stati i carabinieri della sezione operativa di Modena a intervenire per arrestarlo. Il 45enne era in un’azienda a Vignola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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