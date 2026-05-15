Piombino | Sorpresi in auto con una sega 25 chiavi inglesi e pinze ' giratubo' | denunciati
Due uomini di 42 e 28 anni sono stati fermati con un’auto contenente vari attrezzi, tra cui una sega, 25 chiavi inglesi e pinze di grandi dimensioni. Durante la verifica, sono stati trovati e sequestrati strumenti considerati idonei allo scasso. Per questo motivo, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di attrezzi alterati e strumenti da scasso in concorso. Gli artifici sono stati sequestrati e si indaga sulle eventuali intenzioni dei due uomini.
Due cittadini dell'est Europa di 42 e 28 anni sono stati sorpresi con numerosi attrezzi per lo scasso nella loro auto e per questo denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli in concorso. I due sono stati fermati in via di Portovecchio a Piombino dai carabinieri. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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