Piombino | Sorpresi in auto con una sega 25 chiavi inglesi e pinze ' giratubo' | denunciati

Due uomini di 42 e 28 anni sono stati fermati con un’auto contenente vari attrezzi, tra cui una sega, 25 chiavi inglesi e pinze di grandi dimensioni. Durante la verifica, sono stati trovati e sequestrati strumenti considerati idonei allo scasso. Per questo motivo, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di attrezzi alterati e strumenti da scasso in concorso. Gli artifici sono stati sequestrati e si indaga sulle eventuali intenzioni dei due uomini.

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