Rivolta d’Adda sorpresi sull’auto con duemila euro di merce rubata | quattro denunciati

Quattro persone sono state denunciate a Rivolta d’Adda dopo essere state trovate nell’auto con merce rubata del valore di oltre duemila euro. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto questa mattina, quando i carabinieri hanno fermato il veicolo e scoperto il contenuto illecito. I quattro coinvolti sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti e identificazioni.

Rivolta d’Adda (Cremona), 30 marzo 2026 – Un furto da oltre duemila euro ai danni di un negozio. Sabato pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda hanno denunciato per furto aggravato un uomo e tre donne di età compresa tra i 22 e i 45 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico, perché ritenuti responsabili di un furto avvenuto quel pomeriggio presso un esercizio commerciale di Rivolta d’Adda. Poco dopo le 16, la pattuglia della Stazione di Rivolta d’Adda, lungo la SP 4, ha notato un veicolo con a bordo quattro persone che potevano sembrare sospette. Tenuto conto che il veicolo proveniva da un’area in cui sono presenti un supermercato e diversi esercizi commerciali, hanno deciso di procedere a un controllo del mezzo e dei suoi occupanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rivolta d’Adda, sorpresi sull’auto con duemila euro di merce rubata: quattro denunciati Articoli correlati Crema, sorpresi su un’auto rubata e con arnesi da scasso: i carabinieri intercettano banda di ladriCrema (Cremona), 15 marzo 2026 – Scacco a due bande di predoni, intercettati nella serata di sabato. Leggi anche: Carinaro, sorpresi a casa con quasi 100mila euro e con piccola somma di soldi falsi: denunciati