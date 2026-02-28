Due uomini sono stati denunciati ieri sera intorno alle 22 dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro. Durante un controllo in via Merulana, sono stati trovati con attrezzi da scasso all’interno delle loro auto. Le forze dell’ordine hanno sequestrato gli oggetti e avviato le procedure di identificazione. Nessuna altra persona è coinvolta nel momento dell’intervento.

Due persone sono state denunciate nella tarda serata di ieri, precisamente intorno alle 22, dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro. I militari hanno proceduto al fermo di una Toyota Yaris che stava transitando lungo via Merulana, all’altezza del civico 256. A bordo del veicolo si trovavano due uomini di 37 e 52 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Scoperta di strumenti da scasso. Durante la perquisizione del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto diversi strumenti comunemente utilizzati per effettuare scassi, tra cui cacciaviti, barrette in alluminio, guanti da lavoro, torce, una chiave inglese e una pompa ad aria, la quale può essere utilizzata per l’apertura forzata delle portiere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sorpresi con attrezzi da scasso in auto in via Merulana, due denunciati

In auto con 300 gioielli e attrezzi da scasso, tre denunciati (e due sono minorenni)Prato, 30 dicembre 2025 – Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, in via Roma, una pattuglia del reparto motociclisti della polizia locale di Prato ha...

Prato: in auto con gioielli, contanti e attrezzi da scasso. 3 denunciati, 2 sono minoriPRATO – La polizia municipale di Prato ha fermato un’auto in via Roma con a bordo tre cittadini di nazionalità croata.

Una selezione di notizie su Roma.

Argomenti discussi: Napoli, tre minorenni sorpresi in auto con attrezzi per rubare: al volante c’è un 14enne.

Roma: sorpresi con attrezzi da scasso in auto in via Merulana, due denunciatiDue uomini denunciati a Roma per possesso di strumenti da scasso. Scoperti dai carabinieri durante un controllo. romadailynews.it

Roma: sorpresi con 200 chili di rame rubato, quattro arresti a Tor Bella MonacaQuattro rumeni arrestati a Roma per furto di rame, grazie all'intervento della polizia. romadailynews.it