Piombino | Metinvest via libera del Mimit | finanziamento da 92 milioni di euro per l' acciaieria green

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha approvato il finanziamento di 92 milioni di euro destinato a un progetto a Piombino. La cifra riguarda la realizzazione di un’acciaieria green, promossa dalla società Metinvest-Adria. Il finanziamento rappresenta una parte significativa delle risorse destinate a questa iniziativa, che coinvolge la riqualificazione industriale dell’area. L’intervento mira a sviluppare una produzione più sostenibile nel settore siderurgico locale.

Novantadue milioni di euro per Piombino. E, nello specifico, per la nascita dell'acciaieria green di Metinvest-Adria. Un investimento importante che mira a rimettere la città al centro della siderurgia nazionale. Lo stanziamento del Mimit arriva a seguito dell'approvazione in Sesta commissione al. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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