Acciaieria green a Piombino Metinvest aggiorna il progetto con più tutele ambientali e ripresenta la Via | Passo concreto

Metinvest Adria ha aggiornato il progetto di una grande acciaieria green a Piombino, con nuove misure per la tutela ambientale. La società ha presentato nuovamente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con modifiche che aumentano le garanzie in campo ecologico. Il progetto, finalizzato a rilanciare il polo siderurgico locale, prosegue con questa revisione, che mira a rispettare le normative e le richieste dei regolamenti ambientali.

Il progetto di Metinvest Adria, che ha come obiettivo quello di realizzare una maxi acciaieria green a Piombino, nell'ottica di rilanciare il polo siderurgico, va avanti. La società infatti ha fatto sapere giovedì 16 aprile che ha nuovamente presentato la domanda di screening Via (Valutazione.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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