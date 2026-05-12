Piombino via libera al finanziamento da un milione di euro per il nuovo Centro di raccolta rifiuti urbani

A Piombino è stato approvato un finanziamento di un milione di euro destinato alla realizzazione di un nuovo centro di raccolta dei rifiuti urbani. La struttura sorgerà in via Oglio, all’interno del comparto industriale di Montegemoli. L’intervento rientra nel Piano di riorganizzazione dei servizi dell’Ato Toscana Sud e fa parte del piano industriale del gestore Sei Toscana. La decisione è stata ufficializzata di recente.

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Un nuovo centro di raccolta dei rifiuti urbani in via Oglio, nel comparto industriale di Montegemoli, inserito nel Piano di riorganizzazione dei servizi dell’Ato Toscana Sud e nel piano industriale del gestore Sei Toscana. Lo realizzerà il Comune di Piombino grazie al finanziamento di un milione.🔗 Leggi su Livornotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Avviato l'iter per il nuovo centro di raccolta rifiuti al Lido di JesoloStanziati 2 milioni di euro per la struttura su una superficie di 3mila metri quadrati. Maletto, inaugurato il nuovo centro di raccolta rifiutiLa struttura sarà accessibile alla cittadinanza tre giorni alla settimana: ogni lunedì, giovedì e sabato dalle 8:30 alle 11:30 Migliora la qualità... Argomenti più discussi: Economia circolare, ATO Toscana Sud ottiene oltre 13 milioni di euro dalla Regione; Economia Circolare: Ato Toscana Sud fa il pieno di finanziamenti regionali; San Gimignano, via libera al restauro di Porta San Giovanni: approvato il progetto esecutivo da 200 mila euro.