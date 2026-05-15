Piombino 92 milioni per il porto | via libera all’acciaieria green

In città è stata annunciata l'approvazione di un finanziamento di 92 milioni di euro destinato al porto, con l’obiettivo di realizzare una nuova banchina. La decisione è stata presa dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che ha scelto di finanziare direttamente l’intervento. La nuova infrastruttura è collegata allo sviluppo dell’acciaieria green, un progetto che coinvolge anche lo stabilimento locale. Restano da capire quali saranno le ripercussioni sulla produzione e sulle attività portuali nelle prossime settimane.

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