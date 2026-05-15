Piombino 92 milioni per il porto | via libera all’acciaieria green

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In città è stata annunciata l'approvazione di un finanziamento di 92 milioni di euro destinato al porto, con l’obiettivo di realizzare una nuova banchina. La decisione è stata presa dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che ha scelto di finanziare direttamente l’intervento. La nuova infrastruttura è collegata allo sviluppo dell’acciaieria green, un progetto che coinvolge anche lo stabilimento locale. Restano da capire quali saranno le ripercussioni sulla produzione e sulle attività portuali nelle prossime settimane.

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? Punti chiave Come influenzerà la nuova banchina il futuro di Liberty Magona?. Perché il Mimit ha deciso di finanziare direttamente l'opera?. Chi gestirà i tempi della realizzazione tramite il commissario straordinario?. Quali impatti avrà l'acciaieria elettrica sulla sovranità industriale italiana?.? In Breve Mimit stanzia 92 milioni tramite emendamento approvato dalla Sesta commissione del Senato.. Il sindaco Ferrari ha discusso con il ministro Urso le vicende Liberty Magona e Jsw Steel.. La realizzazione sarà accelerata dalla nomina di un commissario straordinario per il progetto.. L'opera garantisce la competitività operativa dell'acciaieria elettrica di Metinvest Adria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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