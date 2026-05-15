Pioli rescinde con la Fiorentina ora è ufficiale | nuova panchina in arrivo

Da calciomercato.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Pioli ha concluso ufficialmente il suo rapporto con la Fiorentina, con la rescissione del contratto comunicata nelle ultime ore. Ora il tecnico è disponibile e si sta preparando a firmare con un nuovo club, con l’obiettivo di iniziare la prossima stagione in una nuova squadra. La notizia rappresenta un cambio di passo per Pioli, che nelle scorse settimane ha lasciato il suo incarico nella società viola.

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È arrivata la rescissione ufficiale di Stefano Pioli con la Fiorentina con il tecnico che ora è pronto a firmare con una nuova squadra per ripartire in vista della prossima stagione. Ufficiale la rescissione di Pioli con la Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo l’esonero arrivato nel mese dello scorso novembre, Stefano Pioli ha terminato con largo anticipo (rispetto ai tre anni previsti), la sua avventura nella squadra viola. Il tecnico ha firmato oggi la rescissione consensuale del contratto con la Fiorentina, potendo quindi legarsi ora ad un nuovo club e liberando i viola da un pesante ingaggio fino a giugno 2028. La Fiorentina ha... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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