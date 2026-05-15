Il club ha annunciato ufficialmente la risoluzione del contratto con l’allenatore, che aveva ancora due anni di accordo in corso. La decisione è stata comunicata oggi, segnando la fine dell’esperienza di Pioli alla guida della squadra. La notizia arriva dopo una serie di incontri tra le parti, senza ulteriori dettagli sui motivi della separazione. La società ora cerca una nuova guida tecnica per la prossima stagione.

Firenze, 15 maggio 2026 - E' finita in modo definitivo la storia tra Stefano Pioli e la Fiorentina. Il club viola ha annunciato sul proprio sito la rescissione consensuale del contratto con l'allenatore emiliano, che aveva firmato un triennale lo scorso 12 luglio fra l'entusiasmo dei tifosi e la convinzione della società di aver fatto la scelta migliore possibile dopo le improvvise dimissioni di Raffaele Palladino. A distanza di meno di una stagione dalla firma del contratto triennale, si conclude così l’avventura di Stefano Pioli in viola. Il tecnico emiliano credeva di poter aprire un ciclo vincente in riva all'Arno, ma lo scorso 4 novembre la società fu costretta a procedere con l'esonero visti gli scarsi risultati ottenuti dalla squadra, invischiata pesantemente nella lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, ufficiale la risoluzione con Pioli. Aveva ancora due anni di contratto

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