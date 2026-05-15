La società ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Con questa separazione, l’attuale allenatore non continuerà più alla guida della squadra. La società ha inoltre confermato che il direttore sportivo ha ora piena libertà di agire per individuare un nuovo allenatore. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle tempistiche o ai candidati potenziali.

FIRENZE – La Fiorentina fa sapere attraverso un comunicato di aver risolto l’oneroso contratto con Stefano Pioli. Ciò significa che il diretteore generale, Fabio Paratici, ha da questo momento mano libera per l’eventuale ingaggio di un nuovo allenatore di livello. Naturalmente dovrà essere presa, alla fine del campionato, una decisione per quanto riguarda Paolo Vanoli. “ACF Fiorentina comunica – attravesro questa nota – che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff. L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l’apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Il comunicato ufficiale della società: Fiorentina: Pioli si separa consensualmente dal club. Ora Paratici ha mano libera per un nuovo allenatore

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