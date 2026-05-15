Fiorentina Pioli risolve il contratto con la Fiorentina

Stefano Pioli ha ufficialmente chiuso il rapporto con la Fiorentina, dopo aver lasciato il suo incarico lo scorso novembre. La decisione di risolvere il contratto è arrivata dopo l'esonero avvenuto alcuni mesi fa. La separazione tra l’allenatore e la società è ora definitiva. Pioli non ricoprirà più il ruolo di allenatore della squadra. La fine del rapporto avviene in modo formale e ufficiale, senza ulteriori dettagli pubblicati in merito.

Dopo l'esonero avvenuto lo scorso novembre, il rapporto tra Stefano Pioli e la Fiorentina termina ufficialmente. E' ufficiale infatti la risoluzione consensuale tra il club viola e l'ex tecnico dell'Al Nassr. “ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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L'episodio che deve preoccupare la Fiorentina

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