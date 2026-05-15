Pioli e Fiorentina si dicono addio | contratto risolto e comunicato del club che chiude definitivamente il rapporto
La Fiorentina ha annunciato ufficialmente la risoluzione del contratto con Stefano Pioli. Il rapporto tra l’allenatore e il club si conclude con un comunicato emesso dalla società, che conferma la fine del contratto in essere. Pioli non è più legato alla squadra e il suo contratto, che avrebbe dovuto durare fino al 2028, è stato interrotto. La decisione è ora comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali.
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