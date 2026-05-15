Pioli e Fiorentina si dicono addio | contratto risolto e comunicato del club che chiude definitivamente il rapporto

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente la risoluzione del contratto con Stefano Pioli. Il rapporto tra l’allenatore e il club si conclude con un comunicato emesso dalla società, che conferma la fine del contratto in essere. Pioli non è più legato alla squadra e il suo contratto, che avrebbe dovuto durare fino al 2028, è stato interrotto. La decisione è ora comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lewandowski si allontana dalla Juve e dal Milan, dalla Spagna sono sicuri: «Ha accettato l’Al Hilal con un contratto faraonico!» Ai titoli di coda l’avventura di Tare al Milan: sarà addio al termine della stagione! L’annuncio di Moretto Marilungo a SampNews24: «Lombardo e Invernizzi due persone straordinarie, ricordo il mio esordio da titolare con doppietta» Cardinale, tante parole ma pochi fatti? Cresce l’insoddisfazione dei tifosi del Milan: 10 domande per il numero uno di RedBird Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pioli e fiorentina si dicono addio contratto risolto e comunicato del club che chiude definitivamente il rapporto
© Calcionews24.com - Pioli e Fiorentina si dicono addio: contratto risolto e comunicato del club che chiude definitivamente il rapporto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicatoFiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato Atalanta, Percassi non si nasconde: «Se il matrimonio con...

Il comunicato ufficiale della società: Fiorentina: Pioli si separa consensualmente dal club. Ora Paratici ha mano libera per un nuovo allenatoreFIRENZE – La Fiorentina fa sapere attraverso un comunicato di aver risolto l’oneroso contratto con Stefano Pioli.

pioli e fiorentina siIl comunicato ufficiale della società: Fiorentina: Pioli si separa consensualmente dal club. Ora Paratici ha mano libera per un nuovo allenatoreFIRENZE – La Fiorentina fa sapere attraverso un comunicato di aver risolto l’oneroso contratto con Stefano Pioli. Ciò significa che il diretteore generale, Fabio Paratici, ha da questo momento mano li ... firenzepost.it

pioli e fiorentina siFiorentina, Pioli risolve il contratto con la FiorentinaStefano Pioli aveva fatto ritorno alla Fiorentina lo scorso luglio dopo le esperienze con Milan e Al Nassr, con un contratto iniziale di tre anni a 3 milioni di euro netti a stagione, e che ora è ... firenzetoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web