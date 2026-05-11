La Fiorentina ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Tariq Lamptey, terzino anglo-ghanese arrivato dal Brighton la scorsa estate. Il giocatore ha disputato solo due partite con la maglia viola prima di lasciare il club. Il comunicato ufficiale del club toscano fornisce tutti i dettagli riguardanti questa decisione.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato

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Adesso è ufficiale: la Fiorentina e Tariq Lamptey si separano. Il club viola ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore. #Fiorentina #Lamptey #ACFiorentina #Calciomercato #SerieA x.com

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