Pioggia e temporali non mollano la presa | temperature ancora in ribasso

Le previsioni meteo segnano ancora pioggia e temporali che interessano la regione, con temperature che restano leggermente inferiori alla media di questo periodo. Tra oggi e il fine settimana, una saccatura atlantica si muoverà sull’Europa centro-meridionale, portando condizioni di tempo instabile con rovesci e temporali diffusi. Le condizioni meteo sono caratterizzate da una persistente presenza di pioggia e da un calo delle temperature, che si manterranno sotto le medie stagionali.

Tra oggi e questo fine settimana una saccatura atlantica centrata sull’Europa centro-meridionale porterà sulla nostra regione tempo instabile con rovesci e temporali sparsi e temperature lievemente sotto la media stagionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 14 maggio 2026 Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi cielo nuvoloso o coperto con possibili piogge debolimoderate e rovesci alternati da pause asciutte; in pianura cielo variabilmente nuvoloso ma con tempo asciutto. Tra il pomeriggio e la sera aumento dell’instabilità anche in pianura con rovesci o temporali localmente di forte intensità sul settore centro-orientale; sul settore occidentale, specialmente tra Ovest Milanese e Varesotto tempo prevalentemente asciutto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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