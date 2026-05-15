Pioggia e grandi eventi | derby tennis e scudetto bloccano tutto

Domenica si preannuncia una giornata complicata per gli spostamenti in città, con diverse strade chiuse o congestionate. La concomitanza di grandi eventi come il derby di calcio, una partita di tennis e la cerimonia di consegna dello scudetto comporterà blocchi ai mezzi pesanti e limitazioni alla circolazione. La pioggia prevista potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione, con possibili code e deviazioni. Le autorità hanno segnalato alcune vie da evitare per chi deve muoversi in auto o con i mezzi pubblici.

? Punti chiave Come influenzeranno i blocchi dei mezzi pesanti i tuoi spostamenti domenicali?. Quali strade evitare per non restare bloccati tra derby e parata?. Perché il prezzo del carburante rischia di salire nonostante il calo?. Quando torneranno finalmente le temperature ideali per le gite fuoriporta?.? In Breve Roma gestisce derby alle 12 e finale Internazionali d'Italia alle 17 di domenica.. Milano prevede 300.000 persone per parata Inter tra San Siro e Piazza Duomo.. Domenica prevista limitazione mezzi pesanti dalle ore 9 alle 22 su autostrade.. Benzina self a 1,939 euro e diesel a 1,983 euro al litro oggi.. Venerdì 15 maggio 2026,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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