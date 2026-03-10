Milan Bartesaghi | Contenti per i derby Scudetto? Sognare è gratis può succedere di tutto

Davide Bartesaghi, difensore del Milan nato nel 2005, ha partecipato alla XXI edizione di un premio. Durante l’evento ha espresso soddisfazione per i derby disputati e ha commentato che sognare lo scudetto non costa nulla, aggiungendo che nel calcio può succedere di tutto. La sua presenza e le sue parole sono state al centro dell’attenzione.

Ieri sera, presso 'Il Carro Social Club' di Sesto San Giovanni (MI), è andata in scena la XXI edizione del trofeo 'Amici dei Bambini', organizzato dalla U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. Premiati molti giocatori della Serie A, tra questi anche Davide Bartesaghi, classe 2005, laterale mancino del Milan di Massimiliano Allegri. Intervistato a margine della premiazione, Bartesaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni, riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. A partire dall'ultima vittoria nel derby contro l'Inter. "Quest’anno siamo riusciti a vincerne due su due e siamo molto contenti e felici". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi: “Contenti per i derby. Scudetto? Sognare è gratis, può succedere di tutto” Articoli correlati Bartesaghi: “Scudetto? Il calcio è strano può succedere di tutto. Sul derby ed Estupinan …” | PmIl terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Leggi anche: Vieri: “Chivu lo vedo preparato. Derby? Può succedere di tutto, il mio preferito è stato…” Una selezione di notizie su Milan Bartesaghi Contenti per i derby... Temi più discussi: Milan-Inter: le ultime news sull'infermeria rossonera; Milan, guai per Bartesaghi: lascia il campo con la Cremonese per un problema muscolare; Milan, Bartesaghi decisivo ma va ko: risentimento al flessore; Niente lesioni per Bartesaghi! Sospiro di sollievo per il Milan, ma resta a rischio per il derby di domenica contro l'Inter. MN - Bartesaghi: Contento per Pervis: merita tutto questo. Ho la fiducia di tuttiDavide Bartesaghi, terzino rossonero classe 2005, è ospite questa sera della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni. Il ... milannews.it Bartesaghi: Scudetto? Sognare è gratis. Due derby su due vinti, i meriti sono…Davide Bartesaghi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, tra cui l'inviata di FCIN1908.it, Eva Provenzano ... msn.com Inter attorno a Chivu, Milan blinda Max Allegri Ieri l’intera società nerazzurra si è ritrovata ad Appiano. È arrivato alla Pinetina anche il presidente Beppe Marotta, ancora oggi frequentatore assiduo, sempre al netto dei tanti impegni in cima alla pirami - facebook.com facebook . @PaoloCond sul @Corriere: “ @acmilan, non sei da #Scudetto. Ma mai porsi limiti. Puoi migliorare con due mosse” - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com