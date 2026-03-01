Il Tennis Giotto è campione toscano di wheelchair tennis | derby tutto aretino in finale

Il Tennis Giotto si è aggiudicato il titolo di campione toscano di wheelchair tennis con una finale che ha visto confrontarsi due atleti di Arezzo. La squadra del circolo cittadino ha ottenuto un doppio successo, confermando la sua posizione dominante nella regione. Dal 4 marzo, Arezzo ospita anche lo Junior Next Gen 2026, un torneo dedicato ai giovani talenti.

Doppio trionfo per il circolo cittadino che conferma la sua leadership regionale. Dal 4 marzo Arezzo ospita anche lo Junior Next Gen 2026. Il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelchair tennis e si conferma punto di riferimento regionale e nazionale per questa disciplina. Il circolo aretino, già vincitore nel 2025, ha ospitato la seconda edizione del campionato regionale a squadre, presentandosi al via con due formazioni capaci di compiere un percorso impeccabile fino alla finalissima. L’atto conclusivo ha così proposto un derby tutto interno al club. A trionfare è stata la squadra composta da Andrea Morandi e Salvatore Vasta, vittoriosa per 2-0 sui compagni di circolo Lorenzo Degl’Innocenti, Pasquale Greco, Umberto Patermo e Roberto Mazzi. 🔗 Leggi su Lortica.it

Il Tennis Giotto ospita i campionati toscani di wheelchair tennisArezzo, 27 febbraio 2026 – Il titolo toscano di wheelchair tennis verrà assegnato in terra d’Arezzo.

