Pioggia e fresco su Milano | venerdì autunnale ma il weekend sarà salvo

Venerdì 15 maggio a Milano sarà caratterizzato da pioggia e temperature fresche, secondo le previsioni di 3Bmeteo. La giornata si presenterà con condizioni meteorologiche avverse, con abbondanti precipitazioni che interesseranno la città. Non sono stati segnalati eventi meteo estremi, ma si prevedono piogge diffuse durante tutto il giorno. Per il fine settimana, le previsioni indicano che le condizioni miglioreranno, con un miglioramento del tempo e assenza di piogge.

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