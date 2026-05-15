Pioggia e fresco su Milano | venerdì autunnale ma il weekend sarà salvo

Da milanotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio a Milano sarà caratterizzato da pioggia e temperature fresche, secondo le previsioni di 3Bmeteo. La giornata si presenterà con condizioni meteorologiche avverse, con abbondanti precipitazioni che interesseranno la città. Non sono stati segnalati eventi meteo estremi, ma si prevedono piogge diffuse durante tutto il giorno. Per il fine settimana, le previsioni indicano che le condizioni miglioreranno, con un miglioramento del tempo e assenza di piogge.

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Temperature fresche e pioggia. Tanta pioggia. È quello che succederà a Milano nella giornata di venerdì 15 maggio, come hanno previsto i meteorologi di 3Bmeteo.Le previsioni di 3Bmeteo“Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 10mm. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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