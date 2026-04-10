Cambia tutto da lunedì ma il weekend a Milano è salvo

Da milanotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domenica sera, l’anticiclone che ha caratterizzato il fine settimana a Milano comincerà a indebolirsi. La sua fine sarà determinata dall’avvicinarsi di una perturbazione proveniente dalla Francia e di un vortice che si sposta dall’Algeria. Per lunedì, si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche, mentre il weekend rimarrà stabile e soleggiato.

Già nel corso della serata di domenica l'anticiclone inizierà a cedere sotto la doppia spinta di una perturbazione in arrivo dalla Francia e di un vortice in risalita dall'Algeria. Con l'inizio della nuova settimana la loro azione congiunta darà vita a una dinamica circolazione vorticosa che si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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