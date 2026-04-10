Cambia tutto da lunedì ma il weekend a Milano è salvo

Da domenica sera, l’anticiclone che ha caratterizzato il fine settimana a Milano comincerà a indebolirsi. La sua fine sarà determinata dall’avvicinarsi di una perturbazione proveniente dalla Francia e di un vortice che si sposta dall’Algeria. Per lunedì, si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche, mentre il weekend rimarrà stabile e soleggiato.

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