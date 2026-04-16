Weekend a due facce su Milano | prima il sole e il caldo fuori stagione poi il ritorno della pioggia

Il fine settimana a Milano si apre con giornate di sole e temperature sopra la media stagionale, offrendo un'anteprima estiva. Tuttavia, le previsioni indicano un cambiamento nel corso della giornata di domenica, con l'arrivo di pioggia e un calo delle temperature. La Lombardia si prepara a vivere un fine settimana con condizioni meteorologiche mutevoli, passando da giornate soleggiate a momenti di pioggia intensa.

Un assaggio d'estate prima della brusca frenata. Milano e la Lombardia si apprestano a vivere un fine settimana caratterizzato da un'estrema variabilità, con una prima parte dominata dal bel tempo e una domenica che segnerà il ritorno degli ombrelli.Venerdì e sabato: clima mite e cieli sereniLa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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