Per celebrare i 30 anni di Pokémon, arriva una collezione di set LEGO dedicata ai personaggi più amati del franchise. Tra i mattoncini si possono trovare Pikachu, Eevee e altri Pokémon, tutti pronti per essere assemblati. L'iniziativa permette ai fan di non solo catturare i propri Pokémon preferiti, ma anche di costruirli con le proprie mani, creando nuove occasioni di divertimento e di collezionismo.

Non solo acchiapparli, ma costruirli: con i Pokèmon in versione LEGO l'imperativo è diverso ma ugualmente impellente per festeggiare i 30 anni di questo storico brand. 1996 - 2026. 30 anni di Pokèmon o Pocket Monster, mostri tascabili, nella dicitura completa che il nome ufficiale sintetizza in katakana sin dai primi giochi ufficiali pubblicati da Nintendo per la console portatile Game Boy. Un'idea semplice, brillante, geniale a suo modo, che ha avuto la forza di resistere per tre decadi e ancora non mostra segni di cedimento. I Pokèmon sono infatti creature immaginarie che gli umani possono catturare. Un concetto semplice e diretto che offre la possibilità di essere declinato in tanti modi, e media, diversi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 30 anni di Pokèmon anche con LEGO, con Pikachu, Eevee e gli altri: Costruiscili tutti!

Notizie correlate

A Tokyo apre il primo parco a tema Pokémon (e per mesi è già sold out). Perché dopo 30 anni Pikachu è ancora ovunque e come tutto ebbe inizioIn Giappone i turisti stranieri, di solito, arrivano con la primavera e la fioritura dei ciliegi.

Pokémon Day 2026, 30 anni di Pokémon e boom del collezionismo in ItaliaA 30 anni dal debutto dei videogiochi Pokémon, il mercato delle carte collezionabili cresce del 55% in Italia: da oggi asta speciale su Catawiki con...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Scarica gli sfondi Qual è il tuo preferito? targati Pokémon per il telefono; Pokémon: 30 e lode... compleanno speciale; Trent’anni di intrecci creativi; Pokémon Champions | Recensione | The Games Machine | TGM.

30 anni di Pokémon visti dagli occhi di un bambino diventato adultoNon tutti gli anniversari e si celebrano guardando al futuro, alle roadmap aziendali e alle proiezioni di mercato. Per esempio, ce ne sono alcuni che ci costringono a fermarci, a voltarci indietro e a ... tomshw.it

Pokémon celebra i 30 anni con due concerti esclusivi: Marshmello e Alison Wonderland headlinerPokémon festeggia 30 anni con due concerti unici a Los Angeles e Londra: Marshmello e Alison Wonderland headliner. Eventi per famiglie in arrivo anche in ... megamodo.com

#Pokèmon protagonisti assoluti durante Etna Comics 2026 Dal 30 maggio al 2 giugno #Champions e #Pocket accendono la sfida in #AreaVideogames Cliccate sul link per tutti i dettagli https://www.etnacomics. - facebook.com facebook