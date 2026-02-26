Dentro il primo parco a tema Pokémon del mondo | a cavallo dei Pikachu e spettacoli dedicati – Video

A Tokyo ha aperto il primo parco a tema Pokémon permanente al mondo, chiamato “PokePark Kanto”. Si trova all’interno di Yomiuri Land, il più grande parco divertimenti della città. Il parco offre attrazioni come spettacoli e incontri con Pikachu, attirando molti visitatori. È stato progettato per offrire un’esperienza immersiva nel mondo dei Pokémon a tutti gli appassionati.

Il parco comprenderà due aree: una "foresta" Pokémon descritta come una "vasta natura selvaggia" e un'area dedicata allo shopping e alle attrazioni A Tokyo arriva il primo parco a tema Pokémon permanente in assoluto, "PokePark Kanto", si trova all'interno di Yomiuri Land, il più grande parco divertimenti di Tokyo, e mira a capitalizzare il boom turistico da record del Giappone. Il parco comprenderà due aree: una "foresta" Poke'mon descritta come una "vasta natura selvaggia" e un'area dedicata allo shopping e alle attrazioni. Il popolare franchise Pokémon celebrerà il suo 30 anniversario nel 2026.

A Tokyo apre il primo parco a tema Pokémon (e per mesi è già sold out). Perché dopo 30 anni Pikachu è ancora ovunque e come tutto ebbe inizioIn Giappone i turisti stranieri, di solito, arrivano con la primavera e la fioritura dei ciliegi.

Pokemon: a Tokyo apre il primo parco permanente dedicato a Pikachu e sociL'attesa per gli appassionati delle creature tascabili raggiunge finalmente il suo culmine.

