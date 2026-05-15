pietro foresti si racconta fra usa e show

Pietro Foresti si racconta tra Stati Uniti e il mondo dello spettacolo. Oggi è riconosciuto come un produttore musicale di livello internazionale nel genere rock. La sua carriera ha avuto inizio in Italia, ma negli ultimi anni si è trasferito negli Stati Uniti, dove lavora con artisti e band di grande rilievo. Le sue esperienze spaziano dalla produzione di album ai live, attraversando diverse fasi e collaborazioni. Foresti ha condiviso dettagli sulla sua evoluzione professionale e sui progetti più recenti.

Oggi è un produttore musicale conosciuto a livello internazionale nella scena rock. Partito dal cuore della Brianza è arrivato a lavorare in America con Michael Beinhorn, uno che ha messo le sue mani sui dischi di star come Red Hot Chili Peppers e Marilyn Manson, e a essere premiato al Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, come produttore rock dell’anno. Una parabola che stasera ripercorrerà accompagnato dalle note di due band e circondato dalle opere del pittore Ale Carozzi. Oggi alle 21 a Veduggio, nella sala consiliare del municipio, si terrà l’evento “Da Veduggio al mondo: Pietro Foresti - Racconto tra musica e arte dalla Brianza nascosta a Los Angeles“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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