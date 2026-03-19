Minotti si racconta | Dissi no a Inter e Juve ricordo l’incontro con Papa Wojtyla Poi racconta l’aneddoto su USA ’94

Lorenzo Minotti, ex capitano del Parma, ha condiviso alcuni momenti chiave della sua carriera, ricordando di aver rifiutato offerte da Inter e Juventus. Ha parlato di un incontro con Papa Wojtyla e di un episodio legato ai Mondiali degli Stati Uniti nel 1994. Minotti ha anche raccontato dettagli sugli eventi più importanti che hanno segnato il suo percorso nel calcio.

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