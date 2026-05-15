Pietradefusi misura cautelare per un consigliere comunale indiziato per peculato continuato
A Pietradefusi, nei giorni scorsi, un consigliere comunale è stato sottoposto a una misura cautelare disposta dal giudice. I Carabinieri della Stazione di Dentecane hanno eseguito l’ordinanza, che impone all’indagato di presentarsi regolarmente alle autorità di polizia. L’indagine, condotta sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Benevento, riguarda un’accusa di peculato continuato. Fino a questo momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.
Nei giorni scorsi, a Pietradefusi (AV), i Carabinieri della Stazione di Dentecane – nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento – hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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