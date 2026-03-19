Hormuz, l’Italia sottoscrive piano con altri 5 Paesi europei per riapertura

Sei paesi europei, tra cui l’Italia, hanno firmato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il piano, concluso a Londra, è ora sotto analisi del Consiglio Europeo. La decisione coinvolge nazioni che intendono riprendere le attività nel passaggio strategico situato tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. La questione riguarda il ripristino delle rotte commerciali e delle operazioni navali nella zona.

Sei paesi d’accordo per riaprire lo stretto di Hormuz. E fra loro l’Italia. Il piano, chiuso a Londra, arriva sul tavolo del Consiglio Europeo. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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