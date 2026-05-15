Pielle Livorno sfida decisiva a Legnano | Gabrovsek deve rilanciare
La Pielle Livorno si prepara a affrontare una partita importante contro Legnano, in un match che potrebbe determinare il proseguo della stagione. La squadra toscana cerca di trovare le strategie più efficaci per arginare i tiratori avversari e limitare il loro impatto offensivo. L'allenatore Livornese sta valutando eventuali modifiche tattiche per ottimizzare le imbucate e migliorare la resa sotto canestro, con l’obiettivo di cambiare il ritmo della partita. La sfida si gioca in un momento cruciale, con entrambe le formazioni determinate a ottenere un risultato positivo.
? Punti chiave Come farà la difesa livornese a fermare i tiratori di Legnano?. Quale correzione tattica deve applicare Turchetto per migliorare l'efficacia al ferro?. In che modo Gabrovsek può recuperare il ritmo offensivo perso?. Cosa rischia la Pielle se non chiude stasera la serie?.? In Breve Ultimo match concluso con 88-81 per la Soevis Legnano nella terza sfida.. Coach Turchetto lamenta solo 18 canestri su 40 tentativi realizzati in area.. Difesa livornese ha concesso 15 canestri su 37 tiri esterni agli avversari.. Gabrovsek deve recuperare dopo gli 8 punti segnati su 11 tentativi precedenti.. La Pielle Livorno affronta stasera, venerdì 15 maggio 2026, la quarta sfida dei playoff contro la Soevis Legnano nella Soevis Arena alle ore 20:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Basket, serie B | Tema Sinergie Faenza-Verodol CBD Pielle Livorno 66-86: Gabrovsek e Venucci spettacolari, i biancoblù ancora in vettaGrande prestazione degli uomini di Turchetto che, con una difesa rocciosa e una percentuale da tre spaziale, dominano al PalaCattani Prestazione da...
Basket, coppa Italia serie B | Venucci tripla da oscar, Gabrovsek Mvp: le pagelle di Pielle Livorno-Gema MontecatiniLo sloveno domina in ogni lato del campo, poi una tripla dell'ex Piombino decide la finale di coppa.
INIZIA LA SERIE PLAYOFF TRA LIVORNO E LEGNANO Partono i playoff con il primo turno al meglio delle cinque partite, che vede i Knights opposti alla PiElle Livorno. La squadra toscana si è classificata al quarto posto nel girone B con 56 punti (28 vittorie e facebook
Serie B QF G2 – Pielle Livorno s’impone anche nella seconda sfida contro LegnanoSeconda gara per i Knights a Livorno contro la Pielle, dopo la sconfitta in Gara 1. Piccoli aggiustamenti e terapie di recupero per Legnano che, come tutti in questo periodo, ha i minuti contati tra ... basketinside.com
Playoff, la Pielle parte con il piede giustoLivorno 8 maggio 2026 Playoff, la Pielle parte con il piede giusto Parte con il piede giusto la serie playoff della VERODOL CBD PIELLE LIVORNO, che al Pala Macchia supera i Legnano Knights con un nett ... livornopress.it