Basket serie B | Tema Sinergie Faenza-Verodol CBD Pielle Livorno 66-86 | Gabrovsek e Venucci spettacolari i biancoblù ancora in vetta

Nella partita di serie B di basket, la Pielle Livorno ha battuto Faenza con il punteggio di 66-86 al PalaCattani. Gabrovsek e Venucci hanno disputato una prestazione notevole, contribuendo alla vittoria dei biancoblù, che si confermano in testa alla classifica. La squadra di Livorno ha affrontato la gara senza i titolari Bonacini e Leonzio.

Grande prestazione degli uomini di Turchetto che, con una difesa rocciosa e una percentuale da tre spaziale, dominano al PalaCattani Prestazione da applausi per la Pielle Livorno che, ancora priva della coppia di piccoli titolare Bonacini-Leonzio, vince con un nettissimo 68-88 Faenza al PalaCattani. Finalmente un turno infrasettimanale positivo per i biancoblù, capaci di domare uno degli attacchi migliori del girone grazie ad una difesa impeccabile che ha sedato le bocche da fuoco dei padroni di casa. Clamoroso il 1531 da tre dei labronici, guidati dai 20 di Gabrovsek e dalla doppia doppia da 14 punti e 10 assist di capitan Venucci.