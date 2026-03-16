Basket coppa Italia serie B | Venucci tripla da oscar Gabrovsek Mvp | le pagelle di Pielle Livorno-Gema Montecatini

Domenica 15 marzo alle 16.30 si è giocata la partita tra Pielle Livorno e Gema Montecatini, valida per la coppa Italia di serie B di basket. Venucci ha segnato una tripla da Oscar, mentre Gabrovsek è stato riconosciuto come MVP della partita. La gara si è svolta al PalaFlaminio di Rimini, anticipando di alcune ore la notte degli Oscar a Los Angeles.

Lo sloveno domina in ogni lato del campo, poi una tripla dell'ex Piombino decide la finale di coppa. Tra i rossoblù spicca l'ex Libertas Bargnesi Domenica 15 marzo, ore 16.30: la notte degli oscar, al PalaFlaminio di Rimini, inizia in anticipo rispetto a quella in programma qualche ora più tardi a Los Angeles. E se non siamo al Dolby Theatre di Hollwood, il film scritto dalla Pielle nella finale di coppa Italia contro la Gema Montecatini merita comunque la standing ovation. Perché sul parquet dei romagnoli i ragazzi di Turchetto vincono l'ultima di - guarda a volte le coincidenze - "Una battaglia dopo l'altra" con 40' minuti da cinema e un copione che tiene con il fiato sospeso fino ai titoli di coda. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Basket, Coppa Italia serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-La T Tecnica Gema Montecatini, la diretta della finale. LiveFinalissima per gli uomini di Turchetto che contro i termali cercano la prima storica affermazione in questa competizione. Basket, serie B | Tema Sinergie Faenza-Verodol CBD Pielle Livorno 66-86: Gabrovsek e Venucci spettacolari, i biancoblù ancora in vettaGrande prestazione degli uomini di Turchetto che, con una difesa rocciosa e una percentuale da tre spaziale, dominano al PalaCattani Prestazione da... Una raccolta di contenuti su Basket coppa Italia serie B Venucci... Discussioni sull' argomento Pielle Livorno-Gema Montecatini 67-66: tripla d'oro di Venucci, la Pielle alza la coppa Italia e fa la storia; Coppa Italia B Nazionale - Trionfa la Pielle Livorno, una tripla di Venucci decide la sfida con La T Gema Montecatini; Capitan Venucci da 3 a -3'' regala a PL Livorno la coppa Italia Lnp di BN; Pielle-Gema, le pagelle di una finale storica: Gabrovsek immarcabile, Venucci oro colato. Pielle, impresa storica: è tua la Coppa Italia, ko la Gema Montecatini in finale. Venucci e Gabrovsek eroiIl finale è 67-66. La Livorno biancoblu festeggia per il trofeo che arriva a Rimini, nella due giorni ricchissima di emozioni. Prima la vittoria in semifinale contro Vigevano, poi l’ultimo atto: parti ... msn.com Claudia versione #mvp! #PielleLivorno #Verodol #AlMioPosto facebook