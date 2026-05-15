Gonfiore ai piedi e alle caviglie può essere causato da diverse situazioni, tra cui rimanere troppo seduti o in piedi per lunghi periodi e problemi di circolazione sanguigna. Questi fattori possono portare a un accumulo di liquidi negli arti inferiori. Gli esperti indicano che anche condizioni come infiammazioni, traumi o l’assunzione di determinati farmaci potrebbero contribuire al problema. Esistono vari rimedi, tra cui modifiche nello stile di vita e trattamenti medici, per alleviare il gonfiore.

Il gonfiore a piedi e caviglie è un disturbo molto comune che può essere causato da almeno una cinquantina di cose diverse, dai problemi circolatori al tempo trascorso in piedi ma anche l'eccessiva sedentarietà. Nella maggior parte dei casi il gonfiore dipende da un accumulo di liquidi nei tessuti, una condizione chiamata edema. Gli esperti ricordano come il corpo abbia due sistemi circolatori quello venoso e quello linfatico che muove i liquidi nel corpo. Quando c'è un eccesso di liquidi negli arti inferiori ecco che si verifica il gonfiore. In alcuni casi anche l'uso di un nuovo farmaco può causare il problema, gli steroidi, i contraccettivi, medicinali contro la pressione, alcuni antidepressivi possono provocare il gonfiore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Piedi e caviglie gonfi? Tutte le possibili cause secondo gli esperti e i rimedi

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