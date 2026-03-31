Le scarpe le sneaker e i sandali di cui hai bisogno questa primavera secondo gli esperti di menswear

Per la stagione primaverile, gli esperti di moda maschile consigliano diverse tipologie di calzature, tra cui sneaker e sandali. Questi prodotti sono stati selezionati dalla redazione di GQ Italia e sono disponibili attraverso link di acquisto affiliati, che permettono a Condé Nast di ricevere una commissione in caso di acquisto.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. È il momento di rimettere in soffitta quei pesanti scarponi invernali. Al loro posto, ti servirà una rotazione di scarpe più leggera e fresca, capace di stare al passo con tutti quei look primaverili impeccabili che stai per sfoggiare. Il panorama attuale delle calzature maschili è notevolmente vario, con opzioni che spaziano dai mocassini in pelle dal profilo sottile alle classiche sneaker in tela, passando per un ampio spettro di stili, nuovi e intramontabili. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le scarpe, le sneaker e i sandali di cui hai bisogno questa primavera secondo gli esperti di menswear Articoli correlati Le sneaker con plateau sono la rivoluzione di questa primavera: 12 modelli con cui guadagnerai fino a 5 cmPer questa primavera c’è una buona notizia: non dovrai più scegliere tra essere comoda e guadagnare qualche centimetro. Nothing’s playground ti permette di costruire le app di cui hai bisogno senza codiceplayground di nothing rappresenta uno strumento innovativo che consente di creare mini app basate su intelligenza artificiale senza dover scrivere... Hai davvero bisogno di una crema per il contorno occhi? Ecco cosa dicono gli espertiAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.