Sempre più adulti assumono farmaci per l'ADHD soprattutto dopo la pandemia | le cause secondo gli esperti

Negli ultimi vent'anni si è osservato un incremento delle diagnosi di ADHD tra gli adulti, con un aumento più marcato dopo la pandemia. Sempre più persone assumono farmaci per gestire il disturbo, secondo quanto riportato da esperti. L'incremento riguarda principalmente coloro che vengono diagnosticati in età adulta, con un conseguente aumento dell'uso di medicinali specifici.

L'aumento delle nuove diagnosi di disturbo da deficit di attenzione ed iperattivita? (ADHD) registrato negli ultimi 20 anni ha subito un'ulteriore accelerazione dopo la pandemia. Uno studio canadese mostra come le prescrizioni di stimolanti potrebbero essere perfino raddoppiate, con un aumento significativo soprattutto nei giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

