Nel volume “Donne scomposte” di Simonetta Simonetti, tra vari racconti dedicati alle donne, spicca una storia intitolata “Una storia di colori”. In essa si descrive una figura femminile caratterizzata da un aspetto molto chiaro, definita “veramente bianca” e associata ai toni blu e azzurro. Il testo si concentra sulla descrizione di questa donna, senza approfondimenti o deduzioni sulle ragioni o i significati nascosti dietro i colori.

Dal volume “Donne scomposte“ di Simonetta Simonetti (TraLeRighe Libri) abbiamo scelto questo fra i tanti racconti al femminile: “Una storia di colori“ “Certo è veramente bianca questa creatura.“. Bisbigliava la nonna alla vicina: “Da chi avrà preso?“. E mentre le due comari continuavano a fare ipotesi e congetture varie sulle origini di quel visetto lunare, la bambina se ne stava quieta e, cullata dalle loro voci. si lasciò andare in uno stato di torpore tra il sonno e la veglia quel tanto che bastava per allontanarsi dal mondo reale. E poi l’avevano chiamata Azzurra. Che a pensarci bene non l’era andata tanto male perché aveva corso il rischio di altri nomi “colorati” che durante il consueto totonome erano venuti fuori: Rosa, Violetta, Bianca, Celeste insieme alla voglia spasmodica di darle un qualcosa di eccezionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurro-Azzurra e i nomi colorati. Piccole storie di donne... scomposte

Leggi anche: “Storie di donne. Storie di impresa”: un progetto per raccontare l’imprenditoria femminile

"Storie di Donne", protagoniste le sportive forlivesi: le storie diventeranno uno spettacolo teatraleC'è tempo fino a lunedì 9 febbraio per partecipare a "Storie di Donne dello sport forlivese".

Una selezione di notizie su Azzurro Azzurra e i nomi colorati....

Temi più discussi: Dall’espulsione di Zidane al trionfo ai rigori, Materazzi si racconta a Vivo Azzurro TV: Rino venderà cara la pelle per portarci al Mondiale; Vicenza – La Basilica Palladiana azzurra per celebrare il calcio italiano; La Val Vertova di colore azzurro, il Comune: In corso le verifiche; Egidio Marchese guida il wheelchair curling azzurro verso il sogno di Milano-Cortina 2026.

Sci alpino, i convocati dell’Italia per i Mondiali Juniores. Trocker e Collomb le stelle azzurre a NarvikSaranno sedici gli azzurri che prenderanno parte ai Campionati Mondiali Juniores di sci alpino 2026, in programma a Narvik (Norvegia) da giovedì 5 a ... oasport.it

Ecco le atlete azzurre che hanno trionfato nella staffetta durante i Giochi del MediterraneoGrande trionfo italiano durante la XXVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo. Se siete dei fan dello sport lo sapete già di sicuro: i Giochi si sono conclusi il 1° luglio a Tarragona e l’Italia ha ... 105.net

Azzurra Makari. Cesare Cremonini · Il Primo Bacio Sulla luna. Il mare azzurro e la sabbia che brilla al sole, vegliati dal profilo del Monaco. San Vito Lo Capo è un capolavoro pittorico: un momento di superba bellezza in cui la natura ha superato se stessa. #ch - facebook.com facebook