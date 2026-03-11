Al Teatro degli Astrusi di Montalcino domenica 15 alle 17 si svolge lo spettacolo “Piccole storie in Teknicolor” della compagnia Teatro dei Colori, inserito nella rassegna per famiglie “Piccoli Astrusi”. L’evento è rivolto ai bambini e rappresenta un appuntamento dedicato al teatro per i più giovani. La rappresentazione si inserisce nel calendario delle attività rivolte al pubblico familiare nel teatro locale.

Al Teatro degli Astrusi di Montalcino torna l’appuntamento con il teatro dedicato ai più piccoli. Domenica 15 alle 17, per la rassegna per famiglie “ Piccoli Astrusi ”, andrà in scena lo spettacolo Piccole storie in Teknicolor, proposto dalla compagnia Teatro dei Colori. La regia e la drammaturgia sono firmate da Valentina Ciaccia, con Raffaella Alfidi e Vito Caputo sul palco. Pensato per bambini dai 3 agli 11 anni, lo spettacolo è un viaggio teatrale che mescola gioco, fantasia e suggestioni visive ispirate al mondo del Technicolor. Al centro della scena c’è una misteriosa scatola nera da cui emergono suoni curiosi e personaggi buffi: figure fatte di molle, guanti e piccole forme geometriche colorate che prendono vita tra gag, invenzioni e piccole avventure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le ’Piccole storie’ al Teatro degli Astrusi

