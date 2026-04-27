Picchia la madre e viola il divieto di avvicinamento | arrestato due volte in 48 ore

Un uomo di 46 anni è stato arrestato due volte in 48 ore a Casalecchio di Reno, nel Bolognese. La prima volta è stato fermato dopo aver aggredito la madre, mentre la seconda volta per aver violato il divieto di avvicinamento disposto nei suoi confronti. La vicenda ha attirato l’attenzione per la rapidità con cui si sono susseguite i due interventi delle forze dell’ordine.

Prima l’aggressione alla madre, poi la violazione del divieto di avvicinamento. È una vicenda che ha dell’incredibile quella avvenuta a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato due volte nel giro di appena 48 ore.Registrati alla sezione Dossier.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Picchia l'ex compagna e viola il divieto di avvicinamento, arrestatoL'episodio è accaduto nei giorni scorsi a Calambrone, la donna a seguito dell'aggressione aveva riportato ferite guaribili in 21 giorni È stato... Roma: viola divieto di avvicinamento alla madre, arrestato 24enneGiovane di 24 anni arrestato a Roma per violazione del divieto di avvicinamento alla madre. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Picchia la madre e tenta di accoltellare il compagno: arrestato; Picchia la madre per farsi sbloccare la carta di credito: arrestato 27enne; Chiede soldi alla madre per la droga e la picchia: arrestato il figlio, finisce in carcere a Montacuto. Bologna, picchia la madre e torna sotto casa sua nonostante il divietoDue arresti in 48 ore per un 46enne. Sotto effetto dell’alcol, aveva già aggredito l’anziana: fermato di nuovo mentre si avvicinava all’abitazione a Casalecchio di Reno ... msn.com Picchia la madre che non gli sblocca il bancomat, arrestato figlio violentoI Carabinieri della stazione di Pedara, al termine di un intervento nella mattinata di ieri nel centro abitato, hanno arrestato, ... 98zero.com Torna a casa dopo la condanna per maltrattamenti e picchia la moglie: arrestato di nuovo Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Chi ha aggredito ed espulso la delegazione radicale oggi a Milano con la bandiera dell’Ucraina e della Palestina non difende la memoria della Liberazione: la tradisce. I partigiani stavano dalla parte di chi resiste all’oppressione, non di chi zittisce e picchia ch x.com