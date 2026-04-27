Picchia la madre e viola il divieto di avvicinamento | arrestato due volte in 48 ore

Da bolognatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 46 anni è stato arrestato due volte in 48 ore a Casalecchio di Reno, nel Bolognese. La prima volta è stato fermato dopo aver aggredito la madre, mentre la seconda volta per aver violato il divieto di avvicinamento disposto nei suoi confronti. La vicenda ha attirato l’attenzione per la rapidità con cui si sono susseguite i due interventi delle forze dell’ordine.

Prima l’aggressione alla madre, poi la violazione del divieto di avvicinamento. È una vicenda che ha dell’incredibile quella avvenuta a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato due volte nel giro di appena 48 ore.Registrati alla sezione Dossier.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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