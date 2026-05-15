Picariello | Parere Aran inviato solo ai firmatari del Ccnl
Un rappresentante di un sindacato ha dichiarato che il parere di Aran è stato inviato esclusivamente ai firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ha aggiunto che l’amministrazione si impegna a mantenere la funzionalità degli uffici. La comunicazione riguarda quindi soltanto chi ha sottoscritto l’accordo. Non sono stati diffusi dettagli sul contenuto del parere o su possibili ripercussioni. La questione riguarda principalmente il rapporto tra le parti coinvolte nel negoziato.
Picariello: “Parere Aran solo a chi ha sottoscritto il Ccnl, amministrazione impegnata a preservare la funzionalità degli uffici”. “ In base al nuovo CCNL Funzioni Locali (biennio 2022-2024, sottoscritto presso l’ARAN il 23 febbraio 2026), l’informativa sindacale — intesa come trasmissione preventiva di dati ed elementi conoscitivi — deve essere inviata ai soggetti sindacali abilitati e precisamente alle sole organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il suddetto CCNL a livello nazionale. Si precisa che la CGIL, pure autrice di diffida in tale senso, non ha firmato tale Contratto collettivo e pertanto nemmeno a livello territoriale può essere interpellata su materie e argomenti contenuti nel testo contrattuale, così come spiega con proprio parere proprio l’ARAN”, lo specifica in una nota il consigliere comunale Antonio Picariello. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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