Picariello | Parere Aran inviato solo ai firmatari del Ccnl

Un rappresentante di un sindacato ha dichiarato che il parere di Aran è stato inviato esclusivamente ai firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ha aggiunto che l’amministrazione si impegna a mantenere la funzionalità degli uffici. La comunicazione riguarda quindi soltanto chi ha sottoscritto l’accordo. Non sono stati diffusi dettagli sul contenuto del parere o su possibili ripercussioni. La questione riguarda principalmente il rapporto tra le parti coinvolte nel negoziato.

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Picariello: “Parere Aran solo a chi ha sottoscritto il Ccnl, amministrazione impegnata a preservare la funzionalità degli uffici”. “ In base al nuovo CCNL Funzioni Locali (biennio 2022-2024, sottoscritto presso l’ARAN il 23 febbraio 2026), l’informativa sindacale — intesa come trasmissione preventiva di dati ed elementi conoscitivi — deve essere inviata ai soggetti sindacali abilitati e precisamente alle sole organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il suddetto CCNL a livello nazionale. Si precisa che la CGIL, pure autrice di diffida in tale senso, non ha firmato tale Contratto collettivo e pertanto nemmeno a livello territoriale può essere interpellata su materie e argomenti contenuti nel testo contrattuale, così come spiega con proprio parere proprio l’ARAN”, lo specifica in una nota il consigliere comunale Antonio Picariello. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Picariello: “Parere Aran inviato solo ai firmatari del Ccnl” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Picariello: “Informativa, parere Aran solo a chi ha sottoscritto Ccnl: amministrazione impegnata a preservare funzionalità degli uffici”Tempo di lettura: < 1 minuto “In base al nuovo CCNL Funzioni Locali (biennio 2022-2024, sottoscritto presso l’ARAN il 23 febbraio 2026),... Relazioni sindacali, ARAN: contrattazione integrativa riservata ai firmatari del CCNLCon un parere pubblicato il 14 aprile, l’ARAN interviene sul ruolo delle organizzazioni sindacali non firmatarie dei contratti collettivi nazionali,... Contratto medici. No a parere Aran, illecito estendere la pronta disponibilità anche per turni diversi da quelli notturni e festivi. La diffida dell’Anaao alle AziendePer il sindacato c’è una palese difformità degli indirizzi attuativi contenuti nel parere dell’Agenzia rispetto al contratto di lavoro dei medici e dirigenti sanitari. L’Anaao diffida quindi le ... quotidianosanita.it