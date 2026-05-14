Picariello | Informativa parere Aran solo a chi ha sottoscritto Ccnl | amministrazione impegnata a preservare funzionalità degli uffici

In base al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Funzioni Locali, il parere dell'Aran è riservato esclusivamente a chi ha sottoscritto il contratto stesso. L’amministrazione ha dichiarato di essere impegnata a mantenere la funzionalità degli uffici pubblici durante questo periodo. La questione riguarda principalmente le procedure di informativa e le comunicazioni relative ai cambiamenti contrattuali e alle modalità di consultazione previste dal nuovo accordo. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “In base al nuovo CCNL Funzioni Locali (biennio 2022-2024, sottoscritto presso l’ARAN il 23 febbraio 2026), l’informativa sindacale — intesa come trasmissione preventiva di dati ed elementi conoscitivi — deve essere inviata ai soggetti sindacali abilitati e precisamente alle sole organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il suddetto CCNL a livello nazionale. Si precisa che la CGIL, pure autrice di diffida in tale senso, non ha firmato tale Contratto collettivo e pertanto nemmeno a livello territoriale può essere interpellata su materie e argomenti contenuti nel testo contrattuale, così come spiega con proprio parere proprio l’ARAN”, lo specifica in una nota il consigliere comunale Antonio Picariello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Picariello: “Informativa, parere Aran solo a chi ha sottoscritto Ccnl: amministrazione impegnata a preservare funzionalità degli uffici” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Relazioni sindacali, ARAN: contrattazione integrativa riservata ai firmatari del CCNLCon un parere pubblicato il 14 aprile, l’ARAN interviene sul ruolo delle organizzazioni sindacali non firmatarie dei contratti collettivi nazionali,... ccnl scuole private (fiinsei-confal-ciu-unionquadri -confimpreseita): sottoscritto il rinnovo contrattuale per i dipendenti del settoreIl 28 ottobre 2025 Fiinsei, Confimprese Italia insieme a Ciu-UnionQuadri e Confal-Federazione Scuola hanno siglato il rinnovo contrattuale 2025/2028...