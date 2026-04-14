Relazioni sindacali ARAN | contrattazione integrativa riservata ai firmatari del CCNL

Il 14 aprile l’ARAN ha diffuso un parere in cui afferma che solo le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali hanno il diritto di partecipare alla contrattazione integrativa e agli strumenti di partecipazione. Nel documento si specifica che le organizzazioni non firmatarie non sono coinvolte in queste attività, limitando così il loro ruolo nelle relazioni sindacali. La decisione interessa le modalità di rappresentanza e partecipazione delle sigle sindacali nel settore pubblico.