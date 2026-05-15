Piazzale Risorgimento il punto senza strisce dove è morto Giulio | Il buon senso deve avere la meglio sulle regole

A Bergamo, nel piazzale Risorgimento, si trova il luogo dove il bambino è stato investito senza che ci fosse un attraversamento pedonale segnalato. Nonostante le richieste dei residenti di Loreto per installare un attraversamento, questa installazione non è ancora stata realizzata. Il punto in cui si è verificato l’incidente è privo di strisce pedonali e si trova in una zona di passaggio frequentata, creando una situazione di potenziale pericolo.

Bergamo. Nel punto in cui il piccolo Giulio è stato investito non esiste un attraversamento pedonale, nonostante da anni i residenti di Loreto ne chiedano l’installazione. È uno dei punti in cui il disegno di piazzale Risorgimento incontra la viabilità reale e si trasforma in un nodo irrisolto di sicurezza urbana. Il dramma della morte di Giulio Lovera, 9 anni, ha scosso l’intera città e riaperto il tema della sicurezza stradale nell’area. Lo spazio incastonato tra via Broseta e via Pezzotta è stato oggetto di un intervento di riqualificazione realizzato tra il 2018 e il 2019, affidato tramite un concorso pubblico al gruppo guidato dall’architetto Federico Bargone dello studio romano S. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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