Piazzale Risorgimento il punto senza strisce dove è morto Giulio | Il buon senso deve avere la meglio sulle regole

Da bergamonews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, nel piazzale Risorgimento, si trova il luogo dove il bambino è stato investito senza che ci fosse un attraversamento pedonale segnalato. Nonostante le richieste dei residenti di Loreto per installare un attraversamento, questa installazione non è ancora stata realizzata. Il punto in cui si è verificato l’incidente è privo di strisce pedonali e si trova in una zona di passaggio frequentata, creando una situazione di potenziale pericolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo. Nel punto in cui il piccolo Giulio è stato investito non esiste un attraversamento pedonale, nonostante da anni i residenti di Loreto ne chiedano l’installazione. È uno dei punti in cui il disegno di piazzale Risorgimento incontra la viabilità reale e si trasforma in un nodo irrisolto di sicurezza urbana. Il dramma della morte di Giulio Lovera, 9 anni, ha scosso l’intera città e riaperto il tema della sicurezza stradale nell’area. Lo spazio incastonato tra via Broseta e via Pezzotta è stato oggetto di un intervento di riqualificazione realizzato tra il 2018 e il 2019, affidato tramite un concorso pubblico al gruppo guidato dall’architetto Federico Bargone dello studio romano S. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La maestra di Giulio, investito in piazzale Risorgimento: “Un bimbo pieno di tenerezza”

Leggi anche: Dramma in piazzale Risorgimento: morto il bimbo di 9 anni travolto da un’auto

piazzale risorgimento piazzale risorgimento il puntoBergamo, dopo la morte di Giulio allo studio dossi e passaggi illuminati in piazza RisorgimentoIl Comune di Bergamo pensa a nuovi interventi per proteggere meglio i pedoni e regolare la velocità dopo il tragico incidente che è costato la voita di Giulio Lovera. Berlanda: Serve una soluzione st ... ecodibergamo.it

piazzale risorgimento piazzale risorgimento il puntoGiulio, 9 anni, travolto e ucciso da un’auto in piazzale Risorgimento. Nel 2020 un incidente fotocopia, i residenti: Non è cambiato nienteIl bambino investito a Loreto viveva con la famiglia nel quartiere di San Paolo. Il flash mob silenzioso di un centinaio di persone ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web