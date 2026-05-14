La maestra di Giulio investito in piazzale Risorgimento | Un bimbo pieno di tenerezza

Una maestra ha commentato l’incidente in piazzale Risorgimento, in cui un bambino è stato investito. Ha detto che si sono presi del tempo e che i bambini hanno espresso il desiderio di continuare a parlare e condividere momenti, richiesta che verrà accolta. La donna ha descritto il bambino coinvolto come pieno di tenerezza. Nessun dettaglio sulla dinamica dell’incidente o su eventuali responsabilità è stato fornito.

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“Ci siamo dati del tempo. I bambini hanno chiesto di poter condividere ancora momenti di dialogo, e noi asseconderemo questa loro necessità”. Per Sara Gusmini, maestra tutor della classe 4^A dell’ Imiberg di via Santa Lucia, la forza non arriva dall’esterno: nasce dal desiderio di stringersi attorno ai suoi piccoli alunni, cercando insieme a loro un modo per attraversare il dolore. Con un peso enorme che incombe su tutti loro: la vista su quel banco vuoto, quello che era di Giulio Lovera, il bambino di 9 anni morto nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio dopo essere stato travolto da una Smart in piazzale Risorgimento nel quartiere Loreto. leggi anche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bimbo di 9 anni investito in piazzale Risorgimento: soccorsi in codice rosso Leggi anche: Bimbo di 9 anni investito da un’auto in piazzale Risorgimento: gravissimo Argomenti più discussi: Cardini partigiana e maestra: Orta le dedica il nuovo nido; Ariccia, Giulio Tampalini con la sua chitarra a palazzo Chigi per L'Accademia degli Sfaccendati; *Il carismatico chitarrista Giulio Tampalini al Palazzo Chigi di Ariccia per gli Sfaccendati*; La Maremma dice addio alla maestra d’accoglienza: organizzò i pranzi per Papa Wojtyla e per il presidente Ciampi. La maestra di Giulio, investito in piazzale Risorgimento: Un bimbo pieno di tenerezzaIl bambino frequentava la scuola Imiberg di via Santa Lucia. Il ricordo di Sara Gusmini: Amava la matematica e aveva sempre la battuta pronta. La camera ardente alla Casa del Commiato di Brembate So ... bergamonews.it