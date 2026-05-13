Dramma in piazzale Risorgimento | morto il bimbo di 9 anni travolto da un’auto
Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, in piazzale Risorgimento a Bergamo, un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente ha causato la morte del bambino, che si trovava in prossimità di un incrocio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.
Bergamo. Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio in piazzale Risorgimento, dove un bambino di 9 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una Smart bianca mentre attraversava la strada. L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in auto con il padre e sarebbe sceso dal veicolo per raggiungere la madre e il fratello, che si trovavano nel centro estetico di famiglia. Il bambino avrebbe attraversato passando tra un’auto e un camion fermi al semaforo rosso, senza accorgersi della Smart che sopraggiungeva nella corsia opposta. L’impatto è stato violentissimo e il corpo del piccolo è stato sbalzato a diversi metri di distanza.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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