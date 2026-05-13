Dramma in piazzale Risorgimento | morto il bimbo di 9 anni travolto da un’auto

Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, in piazzale Risorgimento a Bergamo, un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente ha causato la morte del bambino, che si trovava in prossimità di un incrocio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

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