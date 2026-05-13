Il giornalista Matteo Moretto ha riferito che i dirigenti del Milan, Furlani e Ibrahimovi, sono molto impegnati nelle attività societarie. Ha anche menzionato che ci sono discussioni in corso riguardo al futuro dell'allenatore e del direttore sportivo del club. La notizia riguarda i recenti movimenti e le scelte strategiche all’interno della società rossonera.

"Giorni importanti e di riunioni in casa Milan per capire il futuro", parla così il giornalista Matteo Moretto che ha aggiornato su 'YouTube' di cosa potrebbe cambiare dopo la fine della stagione per il Diavolo. Champions e non Champions, infatti, al Milan ci potrebbe essere una rivoluzione importante con Gerry Cardinale che potrebbe cambiare davvero tutto (leggi qui i dettagli). Le posizioni di Massimiliano Allegri, Igli Tare e Giorgio Furlani potrebbero essere tutte in bilico. "Non ci sono ancora decisioni prese, si aspetta la fine della stagione con il Milan che vuole giocare la Champions League la prossima stagione. In questi giorni, Furlani e Ibrahimovic sono molto attivi per capire che strada prendere e quale sarà il Milan che verrà.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto rivela: “Furlani e Ibrahimovi? sono molto attivi”. Sul futuro di Allegri e Tare …

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