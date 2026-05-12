In un intervento pubblico, l'ex calciatore ha accusato direttamente l’attuale allenatore e il direttore sportivo di essere responsabili della difficile situazione della squadra. Ha inoltre commentato il ruolo del presidente, affermando che non dovrebbe occuparsi delle operazioni di mercato. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione tra i protagonisti del club, senza usare toni diplomatici.

Nel momento più complicato della stagione, i tifosi rossoneri hanno dato il via a una contestazione nei confronti della società, in particolare contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Il malcontento è sfociato in una petizione lanciata su Change.org per richiedere le sue dimissioni e in una coreografia con i flash del telefono realizzata dalla Curva Sud ritraente la scritta “GF Out”, ovvero “Giorgio Furlani Fuori”. In merito al clima di contestazione che aleggia intorno al Milan, si è espresso, come al solito, anche Antonio Cassano. L’ex fantasista ha individuato nel direttore sportivo Igli Tare e nel tecnico Massimiliano Allegri i principali responsabili di questa situazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cassano duro: “Allegri e Tare sono i responsabili di questo disastro. Furlani? Non fa lui il mercato”

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Cassano ATTACCA Allegri e la RISPOSTA è glaciale

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