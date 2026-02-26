Nuova ordinanza della polizia locale dopo la delibera della giunta Rapinese. Nel pieno delle polemiche sulla sosta, si ridisegna un altro pezzo di centro città La rivoluzione della sosta a Como prosegue e questa volta tocca piazza Vittoria. Con un’ordinanza della polizia locale, datata 25 febbraio 2026, vengono introdotte modifiche significative alla disciplina della sosta e della circolazione nel tratto compreso tra via Auguadri e via Milano, oltre che in largo Spallino. Nel dettaglio, l’ordinanza dispone “la trasformazione di tutti gli stalli di sosta per autoveicoli esistenti in piazza Vittoria, nel tratto compreso tra via Auguadri e via Milano, in stalli moto”. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Piazza Cambiaghi cambia volto. Arrivano verde e un’area giochi

Nuovi stalli per auto elettriche al quartiere Resistenza: "Tre parcheggi in meno dove già non bastano"“Continuano a spuntare come funghi in vari punti del quartiere e non solo Resistenza, una serie di colonnine coperte da un cartone che si stanno...

Temi più discussi: Como, piazza Vittoria cambia volto: via i parcheggi auto, arrivano solo stalli moto e stop al transito; Como. E’ vittoria sul lago per Fontanella e Scarabelli su Fiat 514 della MNT25; Como centro, si chiude la mini rivoluzione dei parcheggi: via le auto, solo posti moto e nuovo divieto; Piazza Vittoria: cento posteggi solo per le moto.

Como, piazza Vittoria cambia volto: via i parcheggi auto, arrivano solo stalli moto e stop al transitoNuova ordinanza della polizia locale dopo la delibera della giunta Rapinese. Nel pieno delle polemiche sulla sosta, si ridisegna un altro pezzo di centro città ... quicomo.it

Piazza Vittoria: cento posteggi solo per le motoDopo la decisione della giunta sulla trasformazione di piazza Vittoria, tra via Auguadri e via Milano in un parcheggio riservato alle moto con la contestuale cancellazione dei posti auto, è arrivata ... laprovinciadicomo.it

A #varese controlli ad alto impatto tra stazioni, via Como, piazza Monte Grappa e piazza Repubblica. Comparto nel mirino, in campo Polizia di Stato, Polfer, Carabinieri, Reparto Prevenzione Crimine, Guardia di Finanza e Polizia Locale - facebook.com facebook