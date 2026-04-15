Via libera ai lavori di riqualificazione | più sicurezza e spazio per pedoni e ciclisti

Sono stati approvati i lavori di riqualificazione in alcune aree della città, inclusa quella vicino all’incrocio tra piazza del Popolo e le vie Dante Alighieri, Giosuè Carducci e Fiorini. Questi interventi, finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), prevedono un aumento degli spazi dedicati a pedoni e ciclisti e miglioramenti in termini di sicurezza. La riqualificazione si inserisce nel quadro di interventi più ampi sulle piazze centrali della città.

A complemento degli interventi sulle piazze centrali copparesi, finanziati con risorse Pnrr, è prevista anche la riqualificazione dell’area a ridosso dell’incrocio tra piazza del Popolo e le vie Dante Alighieri, Giosuè Carducci e Fiorini. Nella giornata di martedì 14, infatti, la giunta guidata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Più sicurezza per pedoni e ciclisti: fermata senza barriere e nuovo marciapiede Sicurezza stradale, Ue: città a 30 all’ora misura più efficace per tutelare pedoni e ciclistiIl sogno di un’Europa a “zero vittime” sulle strade entro il 2030 rischia di restare un miraggio se non si imprime una sterzata decisa alle politiche... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Barriere architettoniche. Via libera ai lavori di abbattimento; F1 | GP Monza: via libera ai lavori in autodromo; Mura Aragonesi, via libera ai lavori di riqualificazione della Ringhiera. Le foto; Fabriano: via libera ai lavori di manutenzione e riqualificazione per le strade cittadine. Sede della VII Circoscrizione a Spartà: via libera ai lavori di adeguamento nell’ex scuolaLa nuova VII Circoscrizione ha ora un orizzonte concreto per la sua sede istituzionale. E’ partito l’iter tecnico per l’adeguamento dell’edificio individuato come casa dei villaggi della zona nord: ... tempostretto.it Monza, via libera del Comune ai lavori in Autodromo: la soddisfazione del Presidente RedaelliCon queste parole il Presidente dell’ Autodromo Nazionale Monza, Giuseppe Redaelli, commenta il via libera del Consiglio comunale di Monza alle delibere sui lavori di ammodernamento delle strutture ... monza-news.it Primo via libera politico del Pe ad alzare la posta sul futuro Bilancio Ue: la commissione Budget ha approvato la relazione intermedia, che fissa le condizioni dell'Eurocamera per il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale. Nel testo negoziato si chiede un - facebook.com facebook Via libera della Camera al ddl sui reati agroalimentari. Aldo Mattia (FdI): più tutele contro le frodi e rafforzamento dei controlli a difesa del made in Italy. x.com