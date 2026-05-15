Pianura al Parco Attianese il Festival STEM-UP | scienza a cielo aperto tra esperimenti e laboratori

A Pianura, nel parco Attianese, si tiene il “Festival STEM-UP”, un evento dedicato alla promozione della scienza attraverso esperimenti e laboratori all'aperto. L'iniziativa coinvolge studenti e famiglie, offrendo occasioni di partecipazione diretta e apprendimento pratico. La giornata prevede diverse attività, tra cui dimostrazioni scientifiche e laboratori interattivi. L’evento si svolge nel parco comunale, situato nel quartiere di Pianura, e mira a stimolare l’interesse per le discipline STEM tra i partecipanti.

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